KLOOR RIKKUS RIIDED Tartlanna kleit sai pesumajas kloorilaigud! Pesumaja: meile tuli see ka šokina

Möödunud nädalal Tartus Rea keemilisse puhastusse suvekleidi viinud naine sai üllatuse osaliseks, kui talle teatati telefonitsi, et Tartu bakterireostuse tõttu on Tartu Veevärk lisanud vee sisse rohkem kloori ning kleit ja paljude teiste klientide riided on nüüd rikutud. «Mulle öeldi, et kloorilaigud on sedavõrd suured, et neid enam välja ei saa,» nendib ta kurvastusega.