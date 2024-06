Nüüd on hukkunud noormehe ema aga täielikus šokis, sest Pallon sai koju poole ajaga ehk trellide taga tuli tal istuda kolme aasta asemel vaid poolteist aastat.

«Kas minu poja elu ei maksagi mitte midagi?»

«Alates 21. maist on ta jalavõruga kodus ja nii mina kui mu pere oleme täielikus šokis. Meie ju käisime teda otsimas, aitasime ta kinni püüda ja nüüd siis premeeritakse teda sellega, et ta saab poole ajaga koju. Kas minu poja elu ei maksagi mitte midagi... ta jättis mu lapse surema ja põgenes sündmuskohalt...» on 20-aastase Alo ema endast väljas, «Viimased nädal aega elan ainult rahustite peal. Kuidas saab riik või vangla niimoodi käituda. Minult on võetud mu poeg ja see inimene jalutab juba vabaduses!»

Vangla, prokuratuur ja kohus toetasid vabastamist

Tartu maakohtu pressiesindaja kinnitab, et Pallon vabastati tingimisi enne tähtaega, küll aga peab ta kandma kolm kuud keha külge kinnitatud võru.

Katseaeg on noormehel kuni 2025. aasta 13. septembrini. Sel ajal peab ta alluma käitumiskontrollile ja järgima sätestatud kontrollnõudeid, mille kohaselt ei tohi ta tarvitada alkoholi ega narkootilisi ning psühhotroopseid aineid.

Otsuses seisab, et Tartu vangla toetas Palloni tingimisi ennetähtaegset vabastamist. Ka prokurör nõustus Tartu vanglaga ja toetas noormehe vabastamist tingimisi enne tähtaega koos elektroonilisele valvele allutamisega.

Kohus leidis, et Palloni osas on täidetud ennetähtaegse vabastamise sisulised eeldused. Seni kantud vangistus on eelduslikult oma eesmärgi saavutanud.

«Kohtu käsutuses oleva materjali pinnalt on võimalik järeldada, et K. Pallonist tulenev risk uute kuritegude toimepanemiseks on piisavalt väike. Kuivõrd tegemist on tema esimese kriminaalkaristuse ja vangistusega, siis on põhjust arvata, et selle karistuse mõju on piisav selleks, et jääda tema viimaseks vangistuseks,» seisab otsuses.