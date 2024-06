Tartu vanglas läks eluaegne vang valvurile kallale. «Nüüd nõutakse, et vangid sekkuksid ja aitaksid valvureid!»

«Paar nädalat tagasi läks kinnipeetav valvurile kallale ja nüüd, kujutad ette, nõutakse kõigilt vangidelt, et me läheksime valvuritele appi, kui taolist asja pealt näeme,» helistas «Kuuuurija» meeskonnale Tartu vangla kinnipeetav. «See on ikka täiesti naljakoht, et vangid hakkavad nüüd valvureid kaitsma!»