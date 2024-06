INTERVJUU Prokurör krüptomiljonär Turõgini narkoasjast: miks ei võetud majast leitud kokaiinikottidelt sõrmejälgi?

Kohtunik Aime Ivanson tõdes kolmapäeva hommikul üle kohtusaali, et tõendeid selle kohta, et just nimelt Ivan Turõgin narkootilist ainet omandas ja valdas, ei ole kohtule esitatud. Sellegipoolest tunnistati krüptomiljonär Harju maakohtus süüdi suures koguses kokaiini hoidmises.