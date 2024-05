Oma pereliikmetele teeb naine vanglast kaootilisi kõnesid, mis kestavad vaid paar minutit ja katkevad suvalistel hetkedel poole jutu pealt. Telefonikõnedes räägib ta, kuidas talle joodetakse sisse tundmatuid ravimeid ja teda sunnitakse alla kirjutama araabia- ja prantsuskeelsetele dokumentidele, millest ta aru ei saa. «Võib-olla vajab ta vaimset abi. Nüüd on ta kõige õudsemas vanglas, kus keegi ei saa isegi temaga ühendust. Ainus, mis me saame, on kaootilised paar minutit kestvad kõned, mis suvalisel hetkel katkevad,» räägib naise ema Anita.