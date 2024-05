Väidetavalt Suure-Lähtrus sel talvel oma vastsündinu hüljanud naine viibib juba teist kuud Maroko vanglas. «Kuuuurija» saates sõnas naise kaitsja Robert Sarv, et Eesti riik on lasknud tema kliendi kinni pidada Marokos nii, et meil pole õrna aimugi, millal või kuidas ta koju saab. Vaata täispikka intervjuud Robert Sarvega!