93-aastane vanaproua müüs maha oma Mustamäe korteri, et vanaduspõlve veeta Pirita hubases hooldekodus. Täna on aga selgunud, et vanaproua riisuti paljaks kolme endise hooldekodu töötaja poolt, kellest üks oli lausa asutuse juhataja. Pikanäpumeestel endil asja kohta midagi tarka öelda pole. Vanaproua 85 000 euro eest lubati endale nii restorane, šoppamist kui köögitehnikat. Kuidas 93-aastane vanaproua paljaks riisuti on eetris juba esmaspäeval, kell 20:30, ikka Kanal 2-s.