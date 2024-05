VIDEOINTERVJUU Miks liiguvad vangi mõistetud kurjategijad meie keskel? Tallinna vangla direktor annab küsimustele vastused

«Täna on võimalik väljapool vanglat lubades kasutada elektroonilist positsioneerimist, aga praktikas me seda väga sagedasti ei kasuta,» räägib Tallinna vangla direktor Hannes Liivak avavangla vangidest, kellel on lubatud käia vabalt tava poes, sõita bussiga tööle ja tulla õhtul tagasi. «Selge, et neid patustamisi selle vastu esineb ka, aga see usalda ja seira printsiip tähendab seda, et me teeme pistelisi kontrolle ka nendesse asukohtadesse, kus vang kindlal ajahetkel olema peaks,» lisab ta.