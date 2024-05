Maie müüs möödunud aasta augustis maha Läänistes asuva maja ja sai selle eest ligi 70 000 eurot, mis kanti Tartu ühes notaribüroos tema surnud mehe venna poja arvele. Kuigi sugulane on tänaseks 10 000 eurot prouale tagasi kandnud, väidab mees et ülejäänud 50 000 eurot on ta vanaproua Maie enda soove täites edasi kandnud oma poja naisele, kes on ühtlasi ka Maie tütre tütar. Maie aga vannub, et oma rahast ta loobuda pole kunagi soovinud ning tema unistus oli osta endale Tartusse väike korter. Möödunud nädalal sai Maie teada, et sugulased taotlevad endale tema eestkostet ning kohtuasi toimub selles küsimuses juba sel esmaspäeval. Jurist Merike Roosileht kohtus Maiega reedel ning võttis ta oma kliendiks. Südikas naine usub, et toob õiguse vanaproua õuele.