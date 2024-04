«Pärast «Kuuuurija» reklaami nägemist ütlesid, et enam ei anna sedagi,» Põlgaste Vello sõnul pole ta endiselt Kanepi vallast mingisugust abi saanud

Põlgaste külaelanike kasutuses olevate garaažide alune maa pandi kohalike väitel vaat, et pool salaja müüki ning ostjad neile nende vara tagasi ei anna. Kui vahepeal tegid uued omanikud väidetavalt pakkumise, et annavad osa asju siiski tagasi, siis hiljem taganeti Vello sõnul sellest. «Pärast «Kuuuurija» reklaami nägemist ütlesid, et enam ei anna sedagi,» sõnab Vello, kelle asjad garaažis olid. Kanepi vallavanema sõnul ei tehtud midagi salaja: kõik oli avalik! Asja kommenteerib ka vandeadvokaat Maarja Pild.