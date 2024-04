«Vaatasin, et täitsa hea pakkumine, et võtan neid ananasse siis terve ämbrikese,» rääkis Kuuuurijale pereisa, kes külastas Mustamäe Prismat möödunud nädalavahetusel. «Kassas aga sain peatäie sõimata, kui mulle teatati, et ämbrisse on mahtunud kaks ananassi ja mul tuleb maksta selle eest topelt,» tunneb mees end petetuna. Prisma lubab kassapidajatega sel teemal rääkida.