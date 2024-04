TÄNA «KUUUURIJAS» ⟩ Indias insuldi saanud Kerdo Mölder: ärge kunagi reisige ilma kindlustuseta!

Läbi ime elus

Rannas olles hakkas laulja pilt virvendama ning enesetunne muutus veel kordades halvemaks.

Mingil hetkel sai ta aru, et ta peab minema kohalikku haiglasse.

«Seal oli neil aga esimene küsimus, kus on teie kindlustuspoliis, mida mul aga sellel reisil ei olnud. Mulle tundus, et selle eest on alati varem tühja makstud ja ma lihtsalt ei raatsinud sellel korral 150 eurot kulutada, kuigi täna ma mõtlen, milline rumalus see oli,» ei jõua laulja end ära kiruda. Tema sõnul ei vaadanud India arstid teda isegi üle kui kuulsid, et mehel kindlustust pole.

«Raha eest oleks kindlasti abi saanud, aga sellist raha meil ei ole ja hakata sotsiaalmeedias annetusi lunima, seda ma ei tahtnud...» selgitab Mölder, miks ta võttis terviserikkega ette pika lennureisi koju ning alles Põhja-Eesti Regionaalhaiglas avastati mehel insult ning tromb tuli eemaldada keerulise operatsiooni teel, mis oleks võinud jätta mehe halvimal juhul ka halvatuks.

«Arstid ütlesid, et see on täielik ime, et ma üldse ellu jäin!»

Üks põhjus, miks Kerdo Mölder homses «Kuuuurija» saates oma loo hinge pealt ära räägib on see, et ta soovib teisi hoiatada, «Palun ärge reisige ilma kindlustuseta mitte kuhugile ja mitte kunagi!»

«Kuuuurija» on eetris esmaspäeva õhtul, kell 20.30, Kanal 2s.