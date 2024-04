Tähe tänava «kurikuulsas» kortermajas ei terroriseeri naabreid üksnes tülikas üürnik: iga kord hoian majast mööda kõndides hirmuga hinge kinni

Tähe tänav 35 kortermaja seiklused ei taha kuidagi lõppeda. Pärast saadet võttis toimetusega ühendust televaataja, kes nentis, et ainus probleem selles majas ei ole ainult kõnealune üürnik, vaid väidetavalt on pikka aega naabruskonda terroriseerinud ka samas kortermajas – Tähe 35 – elav kollikoer. Tartu linnavalitsuse ametnik kinnitas, et mure agressiivse koeraga on ka nendeni jõudnud.