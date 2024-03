Koduõe tööhügieen võttis patsiendi sõnatuks, terviseamet algatas õe osas menetluse

Maire (nimi muudetud – toimetusele teada) kannatab Kleine-Levini sündroomi ehk uinuva kaunitari sündroomi all. Tegu on liigunisusega, mis klassifitseeritakse unehäirete alla. «Kuna need unehood tabavad mind äkki ilma ühegi sümptomita, siis ma eriti väljas ei liigu. Lihtsalt kukun jalapealt magama,» räägib Maire.

Perearst soovitas võtta appi koduõe. «Perearst ütles, et on hea, kui mul käiks koduõde, et minu tervislikku seisundit kontrollida. Mul ei olnud midagi selle vastu,» nendib naine. Konkreetset koduõde ta enda sõnul soovida ei osanud. «Ütlesin, et mul on ükskõik, kes tuleb, sest ma ei tunne nendest kedagi. Selle peale ütles pereõde, et saadan sulle siis Riia Palmi.»