Endine politseinik lapsetapja Otškalenkost: olen sellele tagasi mõelnud, et ta tegi tol ajal ühe saatusliku vea

1990. aasta aprillikuus kadus Haapsalus mänguväljakult viieaastane Diana, kes neli kuud hiljem leiti tapetuna. See juhtum on tänaseni lahenduseta. Ehkki tüdruku kadumises ja tapmises oli peamiseks kahtlusaluseks just Vassiili Otškalenko, siis kindlaid tõendeid toona politseil tema süüdimõistmiseks ei olnud.