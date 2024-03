Kadunud koguduse traktor ja linnavalitsuse garaažist virutatud laadur: Põltsamaad on tabanud varguste laine

9. märtsi öösel varastati Viljandimaal asuva Pilistvere Andrease koguduse hoovist punast värvi väiketraktor. «VARASTATUD!! Vaevatasu leiuni 1000 eurot!» teatas kogudus enda Facebooki lehel.

Tuleb aga välja, et varguste laine on tabanud ka ümbritsevat piirkonda.

Põltsamaa vallavalitsus kirjutas reedel ühismeedias, et 15. märtsi öösel varastati Põltsamaa hariduslinnaku territooriumil asuvast Põltsamaa Halduse garaažist Avant laadur.

«Masin leiti hommikul Imavere kandist ning edasi tegeleb juhtumiga politsei,» teatas vallavalitsus ja hoiatas seejuures kõiki elanikke. «Olge valvsad ja tähelepanelikud ning ka öösiti piirkonnas ebatavalist tegevust märgates teavitage sellest alati politseid!»

«Mis toimub siin kandis?»

Sealse kandi inimesed on aga hämmingus ja suisa hirmunud. «Sooviksin Teiega jagada, mis Põltsamaal toimub, ehk on sellest abi, kui see lugu saaks suurema avaliku tähelepanu,» kirjutas «Kuuuurija» toimetusele üks televaataja.

Teinegi Põltsamaa elanik küsib Facebookis: «Mis toimub siin kandis? Pilistverest varastati väike traktor, Põltsamaa avant laadur, tanklast 900 liitrit kütust... Kas mingi jõuk liigub ringi, kes korraldavad seda sigadust? Kas politseil on mingeid juhtniite, et need vandaalid kähku kätte saada, et inimesed Põltsamaal ja lähi ümbruses ei peaks elama hirmus?»

Viimane kutsub kõiki üles ebatavaliselt käituvatest autodest ja inimestest politseile teatama. «See muutub juba vastikuks, kui iga kevad selline trall algab ja käib!»

Kõnealuse postituse all kirjutab aga üks, et temal on rändama läinud hoopis auto numbrimärk. «See veel ei ole midagi võrreldes toimuvaga Võru, Valga maakonnas. Tundub, et päeval vaadatakse kus miskit on, siis öösel toimetavad,» kirjutab ta Facebookis.

Toimetusele rääkis kõnealune Põltsamaa elanik, et auto numbrimärk viidi minema 14. märtsil. «Garaaži juurde oli tööauto pargitud ja töömees avastas neljapäeva peale lõunat,» on ta siiani hämmingus. Viimane tegi avalduse ka politseisse. «Vargus sai registreeritud ja miskit muud ei oska öelda. Tean vaid, et teistes piirkondades asi hull ja politseilt midagi head öelda ei ole.»

Palusime kommentaari ka politseilt. Lisame selle esimesel võimaluse.