«Kuuuurija» saates olnud Võru väidetava pedofiili sotsiaalmeediakonto kubiseb lastefotodest

Esmaspäeval oli «Kuuuurija» eetris lugu sellest, kuidas kaks Võru noort võtsid kohtupidamise oma kätte ja peksid läbi mehe, kes väidetavalt pildistab ja filmib alaealisi. Lisaks sellele, et mehe telefonist leiti väikeste poiste nimesid ja fotosid, on nüüd ilmsiks tulnud, et mees on postitanud neid pilte ka Facebooki kontole.