POLEGI PÄRIS? ⟩ Andrus Värniku müüki pandud oda ümber on tekkinud kahtlused

Veebruari alguses teatas endine odaviskaja Andrus Värnik, et on pannud Facebooki grupis oma legendaarse oda müüki, mis tõi mehele odaviske maailmameistrivõistlustel 2005. aastal võidu. Nüüd on aga «Kuuuurija» toimetusse jõudnud vihje, mis on tekitanud kahtluse, kas müüdav oda on ikka see, millena Värnik seda reklaamib. «Spordimuuseumist igal juhul soovitati seda mitte osta,» ütles «Kuuuurija» toimetusega ühendust võtnud ettevõtja Elmut Paavle.