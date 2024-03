Urmas Viilma seisukoht Valga toidupanga ja Sangaste koguduse vahelise tüli osas

«Kõnealusel juhul on tegemist kahe osapoole vahelise erimeelsusega, mille osas nö eemalt, kõiki asjaolusid täpselt teadmata, ei ole võimalik õiglast hinnangut anda,» ütleb EELK peapiiskop Urmas Viilma.

«Mis puudutab pihisaladust, siis see on tõepoolest üsna selgelt, muuhulgas ka Eesti Vabariigi seadusandluses (kirikute ja koguduste seaduse § 22) defineeritud mõiste ning on seotud vaimuliku kohustusega hoida saladuses talle erapihil või hingehoidlikul vestlusel usaldatut ning samuti isikut, kes erapihil või hingehoidlikul vestlusel käis. Nõnda võib ka toiduabi jagamine olla seotud pihisaladusega juhul, kui abistamine on olnud seotud hingehoidlike vestlustega,» selgitab Viilma Kuuuurijale.

«Vaimulik võib olla seotud konfidentsiaalsuskohustusega aga ka muul juhul, kui näiteks toiduabi vajajad on nõustunud abi vastu võtma üksnes tingimusel, et nende nimesid kolmandale osapoolele ei avaldata, ja vaimulik on neile vastava lubaduse andnud. Sel juhul pole tegemist küll otseselt pihisaladusega, ent nimede avaldamine ilma abisaajatelt selleks loa saamist oleks siiski kohatu,» ütleb peapiiskop.

«On tõesti kahju, kui koostöö lõpeb ja abivajajad jäävad abist edaspidi ilma. Loodan siiski, et Sangaste kogudus ja Valga toidupank leiavad võimaluse ka edasiseks koostööks ning suudavad reeglites üheseltmõistetavalt kokku leppida. Usun, et mõlemad osapooled on hea tahtega ja taotlevad sama eesmärki – et hädasolijad saavad abi.»