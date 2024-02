Ösel House OÜ on lubanud ehitada valmis uhked moodulmajad ning saanud nende eest ka suuri summasid ettemaksu.. aga mida pole on majad. Nüüd on hulk eestlasi hädas, sest ehitajad on kadunud ja maju ega rahasid pole. Mis saab edasi? Paljudel on võetud pangalaenu ja tagatiseks antud kodud ning inimesed on olukorrast ahastuses.