«Aknad on purustatud suure raevuga ja pika esemega, sest killud olid kõikjal tubades laiali,» kirjeldab Räpina vallas elav Andres, kes avastas tallu jõudes lõhutud aknad. Politsei kinnitab, et tänaseks on juhtunu asjus algatatud väärteomenetlus.