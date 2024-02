Tartu Lõunakeskuse töötajad on pidanud väidetavalt töötama ruumides, kus temperatuur on langenud suisa 10 kraadini. Keskuse poole on märgukirjaga pöördunud ka tööinspektsioon. Lõunakeskuse tegevjuht tunnistab muret, ent kinnitab, et teevad probleemile püsiva lahenduse leidmisel üürnikega koostööd.