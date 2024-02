7 AASTAT OOTAMIST SAI LÄBI ⟩ Toomas Anni sai tänu «Kuuuurijale» koju kiire interneti: torkimine aitas!

«See ei ole ainult minu probleem, see on siin Lõuna-Eestis laialdane probleem,» rõhutas muusik esmaspäevases «Kuuuurija» saates, kus juttu tuli lõunaeestlaste kiire interneti probleemidest. Selgub, et tuhandete lõunaeestlaste majapidamised on ühe väikese seltskonna tegemiste tõttu kiirest internetist hoopiski ilma jäetud.

Muusik jagab, et jaanuari viimastel päevadel käisid tema kodus Telia tehnikud ning pärast aastatepikkust ootamist on tal lõpuks kodus kiire valguskaabliga internet. «Minu, täpsemalt meie küla puhul, see torkimine aitas. Ma loodan, et nüüd hakkab asi ka mujal Lõuna-Eestis liikuma, sest ma ei läinud ju saatesse enda pärast vaid. See oleks kurb mu enda silmis, kui meie siia saime ja teised ikka ei saa...»

Anni ütleb siiski muheledes, et tänu kiirele internetile on kodus kõik rõõmsad ning polegi enam pidanud kuulma kodus küsimust «Kuhu internet kadus?».

Toomas Anni enam netiühenduse pärast muret tundma ei pea. Foto: Toomas Anni

Lisaks on muusiku telefon olnud terve teisipäev punane. «Täiesti tundmatud inimesed on täna helistanud mulle igalt poolt Lõuna-Eestist, kel pole internetti. Osa kiidab, et aitäh, et sellise teema üles võtsid.»

«Ja no loen ka kommentaare, et paljudel on sama probleem...» ütleb Anni, kes nimetab mitmeid kommentaare sotsiaalmeediast, kus samuti lõunaeestlased ikka veel lõhkise küna ees on ja internetti ootavad.