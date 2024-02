OSTA ÄRA ⟩ Andrus Värnik pani müüki talle kuldmedali toonud oda. «Süda ei tahaks müüa, aga...»

Oda, mis täna hommikul sotsiaalmeedias müüki ilmus, tõi Värnikule kulla 2005. aastal Helsingis toimunud kergejõustiku maailmameistrivõistlustel.



«Loomulikult on see minu jaoks eriline ese ja soovin, et selle ostaks endale väärikas inimene,» märkis Värnik, kelle sõnul on oda tal tänaseks peaaegu 20 aastat Antsla kodus niisama seisnud.



«See on seesama oda, millega ma võitsin. Sama karboon ja eks ta oli juba omal ajal kallis,» selgitas endine sportlane, kes loodab ise oda maha müüa kuskil 4000–5000 euro eest.



«Aga võib-olla on keegi nõus selle eest rohkem välja käima, kuna selle väärtus ju ajaga aina tõuseb ja kohe kindlasti ei lange. Oda on muide täiesti korras ja peal on ka autogramm ja võidutulemus 87.17!»