Täna tunnevad lähedased, et mees oleks elus, kui vangla oleks tema psühholoogilistele probleemidele rohkem tähelepanu pööranud. «Ta helistas ja ütles, et ei jaksa enam...» meenutab lahkunu abikaasa nende viimast telefonikõne – pool tundi enne seda, kui mees endalt elu võttis.

Ka õiguskantsleri sõnul on kontrollkäigud ja analüüsitud surmajuhtumid näidanud, et vanglates on probleeme vaimse tervise teenuste kättesaadavuse ja kvaliteediga.