KUUS AASTAT HILJEM ⟩ Rotermanni kvartalisse plaanitud uhket skulptuuri ei paista kuskilt: maksime annetajatele raha tagasi

2017. aastal kirjutati, et Rotermanni kvartalisse kerkib 100. aastapäeva puhul Eesti ja Soome sõpruse monument. «Peale raha kogumist siiski midagi ei ole juhtunud,» nendib lugeja, vihjates sellele, et möödas on ligi kuus aastat, ent monumenti ei paista kuskilt. Projekti eestvedaja Allar Levandi möönab, et selle elluviimisega on olnud raskusi, ent kinnitab, et ausammas kindlasti tuleb - millal, näitab aeg.