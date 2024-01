Seekord kirjeldan teile oma laupäeva, mil lapsevankriga vanalinnas toidukohta otsides jäin mõttesse, kas sellist kohta üldse on, kuhu käruga lihtsama vaevata sisse pääseb. Tuleb välja, et taolisi toidukohti on meie Tallinna vanalinnas piinlikult vähe.