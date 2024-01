KIIRABI PILDISKANDAAL ⟩ Andmekaitse inspektsioon algatas väärteomenetluse, Raul Adlas jääb napisõnaliseks

Eelmisel aastal tuli avalikuks, et Tallinna kiirabi töötajatel on väidetavalt grupp, kus omavahel jagatakse patsientide terviseandmeid ja selfie'sid laipadega. Tänaseks on andmekaitse inspektsioon (AKI) algatanud juhtumi asjus väärteomenetluse.