HELISEVAD HINNAD ⟩ Uus aasta, sama jama? Toidupoe hinnasildid ei väsi segadust tekitamast

«Nii head, et hakka või laulma!» seisab Maxima poeketi ahvatlevas reklaamis, kus lubatakse, et üle 200 toote on «Helisevate hindade» märgisega. Ühismeedias kütab aga kirgi kõnealuses toidupoes filmitud video, milles on tõstatatud küsimus: ««Helisevad hinnad» tegid kõik tooted 10 senti kallimaks, mitte odavamaks?» Maxima müügi- ja turundusosakonna juht sõnab, et ringlev video on siiski eksitav.