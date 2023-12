KAS VÕIB OLLA TÕSI ⟩ Võru kodanik väidab, et teda külastasid koroonas sotsiaaltöötajad

«Esmaspäeval käisid sotsiaaltöötajad minu juures kodus,» räägib Kuuuurija toimetusele helistanud naine, kes on oma haiguse tõttu juba pikemat aega kodune. «Kolmapäeval hakkas mul halb ja testi tehes selgus, et mul on koroona. Hiljem kuulsin, et kogu Võru linnavalitsus pidi seda haigust täis olema!» on abivajav naine nüüd endast väljas. Võru linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Terje Kangeri sõnul on kodukülastusi tegevad ametnikud terved.