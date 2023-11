KALLID KILOMEETRID ⟩ Lähedased said lahkunu transpordi eest ootamatu arve. Matusebüroo: hindu ei panda kindlasti emotsioonide pealt!

«Kadunukese lähedased helistasid meie büroosse ja palusid, et me tooksime nende lähedase Tõrvast Tartusse, kus toimuksid ka matused,» rääkis KA&M matusebüroo omanik Aile Mosen, kes lähedaste palvel helistas ka Tõrva matusebüroosse, et surnukeha vedu kooskõlastada. Mosen aga väidab, et Tõrva matusebüroole Amarant ei sobinud idee, et KA&M sõidab kadunukesele Tõrvasse järele, toob ta Tartusse ja korraldab ka matused. «Nemad arvasid, et kui surnukeha tuuakse nende juurde, siis nad organiseerivad ka matuse. Kuuldes, et surnukeha liigub nendest juurest aga juba järgmisel päeval ära, teatasid nad, et kolme kilomeetri pikkune surnuvedu Helmest Tõrvasse läheb lähedastele maksma 199 eurot,» kirjeldab olukorda KA&M omanik, kelle sõnul oli lähedane taolisest summast täiesti šokeeritud.