KUVATÕMMISED ⟩ Kiirabitöötaja saatis tuttavale šokeerivaid fotosid patsientidest: «Mis tal viga oli? Reka alla jäi.»

Oktoobri lõpus lahvatas šokeeriv uudis, et osa Tallinna kiirabi töötajaid teevad patsientidest, nende kodudest, haiguslugudest ja laipadest pilte. Hiljem jagatakse neid omavahel kinnises Facebooki Messengeri grupis, kus on ka inimesi, kes kiirabis ei töötagi.

Kõnealune tegutsemine tuli ilmsiks, kui Tallinna kiirabi operatiivjuht Taavet Reimers tegi 500 kiirabitöötajale sotsiaalmeediagrupis postituse, kus tunnistas, et ka juhtkonna kätte on sattunud kuvatõmmised mitmetest kiirabitöötajate sotsiaalmeediagruppidest ja vestlustest, kus on pildid kutsetest, patsientidest ja laipadest koos labase tekstiga. «Kirjutatud ja kirjutamata reeglid ütlevad üht: patsienti EI pildistata, filmita, tema isikuandmeid ei jagata. Seda kõike võib teha AINULT juhul, kui patsient on andnud selleks loa,» toonitas ta kiirabitöötajatele.