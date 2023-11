Karin (45) elab Tallinna kesklinnas ning tema kodu jääb trammipeatusest poole kilomeetri kaugusele. Viimastel õhtutel, mis on olnud pimedad ja sajused, on Karin jõudnud koju läbimärjana.

«Autod sõidavad poriloikudest niimoodi läbi, et kõnniteel olevad inimesed oleksid nagu basseinist välja tõmmatud,» on Karin pahur. Ta lisab, et eriti Kalamaja kandis on kõnnitee kitsas ja autotee lähedal ning seetõttu saab ta poriloigust läbi sõitva auto tõttu eriti lirtsuva oleku.