KLIPP ⟩ Peaprokurör Andres Parmas: õigusteaduskond Tartu Ülikoolis täna on kahjuks kurb ja tühi koht

«Probleemid ei ole ainult rahas, kuna need probleemid on kestnud niivõrd pikka aega, siis teaduskonna seis on selle tervikluse osas väga nõrk,» tunnistas riigi peaprokurör kõnealuses intervjuus.

2020. aastal kirjutas Postimees, et Tartu Ülikool lõpetab osaliselt tasuta õppe õigusteaduses, seda põhjusel, et õigusteaduskond on aastaid tootnud ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna kahjumit, mistõttu otsustas teaduskonna nõukogu muuta magistriastme sessioonõppe tasuliseks.

Riigi peaprokurör nentis, et tänane Tartu Ülikooli õigusteaduskond ei ole teps mitte see, mis ta olema peaks. «Õigusteaduskond Tartu Ülikoolis on täna kahjuks selline kurb ja tühi koht. Kui astuda teaduskonna majja, siis peaaegu koguaeg on see tühi ja pime. Sealt leiab mõne üksiku inimese... aga ometi peaks seal olema nagu mesilassülem, kui me tahaksime rääkida sellest, et meil on elujõuline teaduskond.»