APPI, MA NÄGIN AHISTAJAT ⟩ 35-aastane mees musitas ja kallistas nilbelt veekeskuses väikest tüdrukut. «See oli jälk vaatepilt!»​​

«Ma ei olnud ainus, kellel oli seda olukorda väga ebameeldiv pealt vaadata, ja selge on ka see, et lapse isa see mees olla kuidagi ei saanud!» räägib Aarne ebameeldivast seigast. «Julgustame igaüht, kellel on kahtlus, et laps võib vajada abi, sellest teada andma,» sõnab sotsiaalkindlustusameti lastemajateenuse juht Merit Korbe.