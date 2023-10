«SEE EI PUUDUTA MIND!» ⟩ Politsei uurib: relvaluba omav Brigita Anton lubas enda kuueaastasel lapsel lasketiirus lasta?

Augustis algatas politsei järelevalvemenetluse seoses 13. juulil Männiku lasketiirus aset leidnud juhtumiga, kus ilusalongi omanik Brigita Anton andis väidetavalt relva kätte ka oma kuueaastasele tütrele. Brigita möönab, et on lapsega lasketiirus käinud, ent rääkides kõnealusest juhtumist, jääb ta napisõnaliseks. «See on üsna segane teema ja see ei puuduta mind, sest mina ei olnud osaline selles juhtumis,» nendib ta.