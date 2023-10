Lutikad on vallutanud Pariisi ja juba räägitakse, et nad on jõudnud ka Eestisse. Aastaid tagasi võitlesin lutikatega Londonis ja midagi ebameeldivat annab ette kujutada. Elasin kuude kaupa hirmus, et need verejanulised nälkjad ronivad öösel kehasoojuse peale voodisse ja hakkavad su verd imema, imbudes hommikul tagasi madratsi alla peitu. Ilma et sa arugi saaksid, söövad nad sind ööde kaupa.