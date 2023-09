SÕNELUS ÕPILASKODUS LÄKS FÜÜSILISEKS ⟩ Nooruk ähvardas õpetajat soolatopsiga, too «lennutas» 12-aastase poisi väidetavalt põrandale

«Peame kõik oma tubades magama, aga olime ühes toas, kuna kartsime, sest õpilaskodus liiguvad jutud, et siin kummitab,» räägib üks aastaid õpilaskodus viibinud neiu esmaspäeva õhtust. Kummitusjutt olevat niivõrd usutav, et kooli kodukorrast hoolimata otsustati ühes toas olla. «Me juba magasime, kell oli umbes 12 öösel, kui ta tuli, karjus, et minge oma tubadesse. Me ei läinud,» tunnistab nooruk.