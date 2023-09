«Siin pole agressorriigile mingit väljendust ega toetust, on ainult minu rahvus ja ma ei taha, et mind Eestis diskrimineeritaks rahvuse alusel!» väidab noormees, kes agiteerib autodele kleepima venekeelset silti «Ma olen venelane». Politsei sõnul on nad viimasel nädalal palunud kõnealuse kleebise eemaldada paarikümnel autojuhil. Ühe juhi osas on algatatud ka menetlus.