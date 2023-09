FOTOD ⟩ MURASTES NOAGA NÄKKU: «Olin ülekäigurada ületamas, kui nägin ratturit minu suunas liikumas...»

On pühapäev, 3. septembri hilisõhtu, Silver haarab koridorist koera jalutusrihma ja läheb hilisel tunnil oma lemmikuga Murastes asuva maja väravast välja. «Siin Tabasalu kandis on tegelikult väga rahulik. Olen aastaid siin elanud ja meil ei ole käinud ei vargaid ega samuti ei tea ma ühestki vägivallajuhtumist. Üldiselt on see väga rahulik peresõbralik paik, kus elada,» räägib mees.

Silver jalutas koeraga nagu tavaliselt – ühel hetkel jõudis ta aga ülekäigurajani. «Märkasin, et teiselt poolt teed tuleb jalgrattur. Ma ei pööranud talle absoluutselt mitte mingisugust tähelepanu – märkasin teda ainult silmanurgast. Hakkasin rada ületama, kui rattur minust möödus ja järsku tundsin lööki,» meenutab 52-aastane mees olukorda. «Olin juhtunust nii šokis – esimese hooga arvasin, et sain noaga kõrri.»

«Olin juhtunust nii šokis – esimese hooga arvasin, et sain noaga kõrri.» Foto: Erakogu

PPA pressiesindaja Annika Maksimov kommenteeris, et antud juhtumi uurimiseks on algatatud kriminaalmenetlus. Kuigi juhtunust on möödas nädal aega, siis politseil kahtlustavaid veel ei ole, nentis Maksimov.

«Lõi mind noaga pea suunas ja sõitis rattaga otsejoones minema,» on mees juhtunust tänaseni šokis. Ka temaga jalutuskäigul kaasas olnud suur – 70 kilone – rotveileri tõugu koer ei suutnud väidetavalt nii kiirelt reageerida. «Ilmselt koer vaatas, et rattur läheneb aeglaselt ja ei võtnud kaitsvat positsiooni.»

Toimetusega jagas Silver ka maja turvakaamera fotosid, kust nähtub, et mees saabus jalutusringilt tagasi verejäljed riietel. «Tegin politseisse avalduse ja EMO-s õmmeldi haav kinni.»

Küll aga ei suuda ta mõista, kuidas rahulikus kandis nagu Muraste, üldse midagi sellist juhtuda sai. «Kas ma jäin kellelegi ette või tegutseb tõesti Tabasalu kandis mingi ohtlik noamees, kes ründab täiesti suvalisi inimesi?» jääb Silverile mõistmatuks. «Ka politsei ütles mulle, et see on täiesti uskumatu juhtum, sest Tabasalu on tegelikult väga vaikne ja turvaline rajoon,» väidab Silver.