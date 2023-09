Katrin Lust: Kaja Kallas väidab, et oli suure advokaadibüroo osanik. Äriregister seda ei kinnita

Peaminister Kaja Kallas andis oma abikaasa Arvo Halliku ettevõttele laenu üle 350 000 euro. Raha andmist on ta põhjendanud siiani mitmel moel. Küll on ta väitnud, et raha läks nende ühise maja ehituseks või siis abikaasa ettevõtte investeeringuteks. Kuhu see summa täpselt liikus, on tegelikult tänaseni selgusetu. Küll aga on ta maininud, et rasvased säästud tekkisid tal juba siis, kui ta töötas advokaadina.