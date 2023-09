«INIMELU EI MAKSA ENAM MIDAGI!» ⟩ Naabriga teejupi pärast vaielnud Väike-Maarja elanik pidi kohtus alla vanduma

«Kohtust tuli otsus, mida ma ei oodanud Eesti Vabariigi kohtunikelt! Et inimelu ei maksa Eestis enam midagi!» on ta ka teise kohtuastme otsusest häiritud. «Et talvel ei peagi pääsema päästeamet, lumesahk ega ka muu teenindav transport hoonele ligi,» ei suuda ta mõista. «Kui mul peaks talvel olema vajalik kutsuda kiirabi või tuletõrje, siis nad ei mahu sisse pöörama sellele teele, mis toob majani, kuna plokid takistavad pöörangul ligipääsu,» on ta nõutu. «Paistab, et trend on sedamoodi, et «pole inimest, pole ka probleemi».»