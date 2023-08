Kui veel nädal aega tagasi ei teadnud suur osa meie inimestest, mis või kes on selline ettevõte nagu AS Metaprint, siis täna teavad sellest firmast, muidugi suuresti tänu Kaja Kallasele, kõik Eesti inimesed. Aga mis on Metaprindi taustalugu ja kuidas sai Martti Lemendikust läbi offshore-firma Norma plekitsehhi omanik?