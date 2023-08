FOTO ⟩ Kes on see salapärane naine, kellega Kallas skandaali puhkedes Raekoja platsi restoranis aja maha võttis?

Kui kolmapäeval kommenteerisid mitmed kehakeeleeksperdid Kallase «Aktuaalsele kaamerale» antud intervjuud vaadates, et peaminister on justkui nurka surutud ja stressis, siis neljapäeval sõnas kehakeeleekspert Atali Stahlman, et pressikonverentsil kiirgas peaministrist sisemist rahu. «Ta oli positiivne, ta oli muretu, tal oli pingelangus, temast kiirgas täiesti sisemist rahu,» kirjeldas kehakeeleekspert Kallast.