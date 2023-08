Laste elatise maksmata jätmine viis Tartus elavalt Maidult juhiload. «Samal päeval tegin ülekande, aga kohtunik läks puhkusele,» väidab mees, kes on enda sõnul seetõttu oodanud ligi kaks kuud, et load tagasi saada. Kohtu pressiesindaja möönis, et korralisel puhkusel viibivate kohtunike menetluses olevaid asju ümber ei jaotata.