LIPUTAJA PÄISE PÄEVA AJAL ⟩ Hipsterlik noormees kimbutas Kalarannas möödujaid: «Järsku keeras minu poole...»

Kõnealust vaatepilti nägi ka vanaema Salme, kes Kairi selja taga sammus. «Ta oli ka ehmunud, et päise päeva ajal väga käidavas jalutuskohas mingi pervert lihtsalt tegutseb. Õnneks laps on nii väike, ta ei saanud midagi aru!»

«Inimesed, kes meie järel tulid, olid samasuguste ehmunud nägudega. Kõigile jäi mulje, et ta ilmselt urineerib seal, ja temast möödudes oli väga veider tunne. Meestele ta vist sugutit ei välguta, vaid jätabki mulje, et tühjendab põit. Naistele välgutab peenist,» räägib Kairi.

Politseid teavitatud ei ole

PPA pressiesindaja Annika Maksimov kommenteeris toimetusele, et politseile merekindluse juurest sellist teadet laekunud ei ole. Küll aga sai politsei laupäeval teate Kadriorust, kust nähti väidetavalt liputajat. «19. augustil kella 16 paiku [teatati], et Kadrioru pargis nähti alasti meest. Sündmusele reageerinud politseinikud kirjeldusele vastavat meest enam ei leidnud,» nentis Maksimov.

Ka Kairi elukaaslase sõnul oli olukord ebameeldiv. «Mulle ta meheau ei välgutanud, aga temast mööduda oli ebameeldiv, sest ta tühjendas justkui põit otse kangialuse kõrval... Kujutan ette, et kui keegi hakkab talle midagi ette heitma, siis ta teatab, et lihtsalt urineeris seal ja ei tahtnud halba, samas tema irve ja pööre mööduvate naiste poole oli kõike muud kui meeldiv!»

Politsei palub säärastest intsidentidest teavitada: avalikus kohas kehtivad üldised käitumisnõuded, mille järgi on keelatud käituda teisi häirival või ohtu seadval viisil. Muuseas on keelatud viibida alasti, kui see häirib ümberkaudseid isikuid.

«Kui keegi tunneb, et ta on häiritud, võib tegu olla avaliku korra rikkumisega. Sel juhul on õige helistada hädaabinumbrile 112, et politsei saaks reageerida ja korrarikkumise lõpetada,» on varem kommenteerinud PPA pressiesindaja Ragne Keisk.