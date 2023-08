TRAHVIDEST PRIID!? ⟩ Diplomaadid kui kuninga kassid: PPA trahve ei kirjuta, Soomes jäetakse need lihtsalt maksmata

«Kui sõidukijuhid on diplomaatilist puutumatust omavad isikud, siis nende suhtes väärteomenetlust läbi ei viida,» ütles politsei- ja piirivalveamet, kinnitades, et Eestis resideeruvaid diplomaate valesti parkimise eest ei trahvita. Kuigi põhjanaabrid kirjutavad erinevalt meist usinalt trahve välja, on Soome väljaande sõnul suur osa diplomaate jätnud need maksmata.