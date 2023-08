PARASIITPARKIJA?! ⟩ Üle poole aasta parklas seisnud väikebuss tekitab pahameelt, kiiret lahendust justkui ei ole

Pinnuks silmas

«Suuremas parklas parkimiseks ajalisi piiranguid ei ole. Järgida tuleb liikluskorraldusreegleid, ent nii suur buss selgelt liikluskorraldust antud parklas rikub, sest ei mahu olemasolevatele parkimiskohtadele ning hõivab korraga mitut parkimiskohta,» nendib Kuri, lisades, et sõiduk pargib jooni ületades. «Selliselt selles parklas parkida ei tohi.»

Parklas seisev väikebuss. Foto: Lugeja foto

Väikebuss on seisnud kõnealuses parklas väidetavalt üle poole aasta, ent lihtsat ja kiiret lahendust olukorrale justkui ei olegi. Kuri tõi välja, et arutluse all on võimalikud liikluskorralduse muudatused mainitud parklas. «Korduvalt on küsimuse all olnud võimalus, et kas parklas peaks kehtestama ajalise parkimispiirangu. Senini seda linnaosa toetanud ei ole, sest parkla pole veel kordagi täielikult täitunud ning antud asukohas parkimise ära keelamisel pargitaks sõidukid lähedal asuvate tänavate servadesse,» selgitas ta.

Sõiduki kohta menetluse läbi viimine on Kuri sõnul aga mupo pädevuses.

Munitsipaalpolitsei avalike suhete peaspetsialist Meeli Hunt sõnas toimetusele, et Nõmme piirkonna inspektorid on väikebussi omanikuga tänaseks ühendust võtnud. «Oleme selgitanud talle muutunud parkimiskorraldust ning koostanud teatise, mille kohaselt, kui sõidukit sealt augustikuu jooksul ära ei viida, siis sõiduk teisaldatakse,» sõnas Hunt. Teatises on tema sõnul kirjas, et väikebuss riivab inimeste silma ja «seda kasutavad joodikud».

Ka 27. augustil, kui kuu lõpuni olid veel loetud päevad, seisis väikebuss endiselt kõnealuses parklas. Pühapäeva keskpäeval sõnas bussist välja tulnud vanahärra, et elab seal niikaua, kuni veel võimalus on, ent on teadlik, et lähipäevil viidakse tema ajutine elukoht minema.