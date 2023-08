ŠOKEERIV JUHTUM HOOLDEKODUS ⟩ Vanur tekitas toanaabrile 20 torkehaava: politsei alustas kriminaalmenetlust

«Ma räägin teile nüüd ühe loo, aga ma väga palun täielikku anonüümsust,» palus murelik hääl teisel pool telefonitoru. «Ma ei suuda samas olla ka nii, et see lugu maha vaikitakse. Kui minu lähedane on hooldekodus, siis ma eeldan, et tema eest kantakse parimat hoolt!»

20 torkehaava

Suve hakul leidis Harjumaal asuvas Paunküla hooldekeskuses aset šokeeriv juhtum, kui üks hooldekodus viibinud isik teist terariistaga ründas.

«Üks vanainimene pandi ühte tuppa teise agressiivse vanainimesega. Kogu asi lõppes sellega, et see agressiivne toanaaber võttis terariista ja torkas oma toanaabrit vähemalt kahekümnel korral.» Millega torkehaavad tekitati, ei ole teada, ent kliendi seisund oli väidetavalt kriitiline.

Paunküla hooldekeskuse juhiabi Helen Kõiva kinnitas, et kõnealune juhtum tõepoolest aset leidis. «Kõiki vajalikke institutsioone sai kohe teavitatud. Tänaseks on klient meil tagasi ja tema tervislik seisund on hea,» kinnitab Kõiva.

Paunküla hooldekodu elanikud Foto: Kermo Benrot

Täpsemalt hooldekodu juhtunut kommenteerida ei saa, kuna asjaga tegeleb politsei. «Meil on väga kahju, et selline juhtum aset leidis,»

Toimetusega ühendust võtnud naise sõnul on kõige kohutavam see, et haavata saanud vanur oli talle teadaolevalt liikumatult voodihaige. «Minu andmetel ei suutnud see inimene iseseisvalt liikuda ja samuti polnud tal kõnevõimet ehk tal puudus igasugune võimalus endale abi kutsuda või ennast selle hullumeelse eest kaitsta. Kuidas on üldse võimalik, et hooldekodu ei vaata, millised kliendid ühte tuppa paigutatakse,» jääb toimetusega vestelnud naisele mõistmatuks.

PPA pressiesindaja Barbara Lichtfeldt kinnitas, et politsei on alustanud kriminaalmenetluse kehalise väärkohtlemise alusel. «Kuna see juhtum on veel aktiivses menetluses, siis hetkel ei saa täiendavalt kommenteerida,» lisas Lichtfeldt.