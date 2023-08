1,5 TUNDI?! ⟩ Pitsa ootejärjekord Sume festivalil ajas harja punaseks, staarkokk selgitab olukorda

Pikk ootamine ja tühjad pihud

Esimesel päeval olevat aga pikk ootejärjekord valmistanud üllatust nii mõningatele klientidele kui ka tuleb välja, et peakokale endale. «Tellisime suure pitsa, aga ootejärjekord oli ligi kaks tundi, mis on täiesti ebareaalne,» nendib festivali väisanud Tanel. «Lõpuks ootasime seal seltskonnaga tund ja viiskümmend minutit ja siis teatati meile, et pitsad on otsas või keegi sõi minu pitsa ära. Ma olin täiesti endast väljas ja ma polnud ka ainus,» väidab mees. Viimase sõnul oli ta pitsa eest juba maksnud ja ootas pikisilmi selle valmimist, ent ühel hetkel teatati, et pitsasid ei ole. «Raha maksti siiski õnneks tagasi!»